Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το πρόγραμμα επιβράβευσης της Emirates και της flydubai, Emirates Skywards, έλαβε το βραβείο «Excellence in Management» στο δείπνο των Βραβείων Loyalty 2019, στο Παρίσι, στις 19 Φεβρουαρίου 2019. Το βραβείο παρέλαβε ο Δρ. Nejib Ben Khedher, Ανώτερος Αντιπρόεδρος του προγράμματος Emirates Skywards.

