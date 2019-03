Εστιάζοντας στην επόμενη ημέρα του κλάδου των αερομεταφορών και στο εντυπωσιακό «τεχνολογικό αύριο» της αεροπορίας, το φετινό 19ο Συνέδριο Μάρκετινγκ Αεροπορικών Εταιρειών διοργανώθηκε όπως κάθε χρόνο από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Με τίτλο «Do the mΑΤΗ» και περιεχόμενο που εστίασε στην τεχνητή νοημοσύνη, στα Big Data και στις επιπτώσεις τους στον αεροπορικό και τουριστικό κλάδο, οι 200 παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν μια πλούσια θεματική ατζέντα, που αποτέλεσε και φέτος αφορμή για μία ουσιαστική «οικογενειακή» συνάντηση μεταξύ του αεροδρομίου και των βασικών συνεργατών του.

