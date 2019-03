Η Ελλάδα αποδείχθηκε εξαιρετικά κερδοφόρα για τις διεθνείς δραστηριότητες του γερμανικού ομίλου το 2018. Αυτό προκύπτει από το γεγονός πως, ενώ κατέγραφε αύξηση εσόδων 76,6% στην Ελλάδα (σ.σ. πάντα με δεδομένο ότι η σύγκριση αφορά σε 9μηνη περίοδο το 2017), στις ΗΠΑ (Fraport USA) μειώθηκαν 5,7% ενώ αυξήθηκαν με σημαντικά χαμηλότερους ρυθμούς σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται: +11% στη Σλοβενία (Fraport Sloveniya), + 10% στο αεροδρόμιο της Λίμα (Περού), + 9,6% στα αεροδρόμια Βάρνας και Μπουργκάς της Μαύρης θάλασσας στη Βουλγαρία (Fraport Twin Star Airport Management A.D), +24,2% στο αεροδρόμιο της Αττάλειας (Τουρκία), +6,1% από τη συμμετοχή της στο αεροδρόμιο Pulkovo της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία (Thalita Trading Ltd) και +7% από τη συμμετοχή της στο αεροδρόμιο Xi’an της Κίνας (Xi’an Xianyang International Airport Ltd).

