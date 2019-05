Η Εταιρεία με έδρα το Ντουμπάϊ, διοργανώνει "Open Day" στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 11 Μαΐου, στις 9.00 π.μ. ακριβώς, στο ξενοδοχείο The Met Hotel, 26η Οκτωβρίου 48, και στην Αθήνα, τη Δευτέρα 13 Μαΐου στις 9.00 π.μ. ακριβώς, στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, Λ. Συγγρού 89 - 93.

