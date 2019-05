Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 η χρονική ακρίβεια πτήσεων της Volotea άγγιξε το 84,06%. (on time rate). Η Volotea ξεχωρίζει ως η πιο χρονικά ακριβής ευρωπαϊκή εταιρεία στην κατηγορία της το πρώτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση της κορυφαίας ανεξάρτητης εταιρείας FlightStats.

