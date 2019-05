Η συνολική σχεδιαστική φιλοσοφία των Business Class και Miles & Smiles lounge αντικατοπτρίζουν ένα θέμα του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων που απεικονίζουν αεράκια από την περιοχή του Αιγαίου. Ο τοίχος της Κορδέλας είναι από τα πιο ιδιαίτερα σημεία των lounge της Turkish Airlines και παίρνει την έμπνευσή του από μια ροή μοτίβων, αποτελούμενα από συμπαγή ξύλινα πλαίσια που κυματίζουν μέσα από τα lounge. Οι πίνακες στις αίθουσες έχουν άμορφες κινήσεις αντικατοπτρίζοντας τη ροή. Οι επιβάτες της Turkish Airlines έχουν πρόσβαση στα lounge επιδεικνύοντας τα εισιτήρια business class ή τις κάρτες μέλους Miles & Smiles Elite Plus & Elite, Star Alliance Gold και Corporate Club.

Το Domestic Lounge της Turkish Airlines είναι προσβάσιμο μέσω ειδικής εισόδου που βρίσκεται έξω από τον τερματικό σταθμό, έτσι ώστε οι επιβάτες να μπορούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες check – in και να μεταφερθούν απευθείας στο αεροσκάφος μέσω λεωφορείων. Οι παροχές των lounge περιλαμβάνουν: άνετους καναπέδες, Τούρκικη κουζίνα, μια τεράστια παιδική χαρά, media wall με διάφορες οθόνες και μια αίθουσα προσευχής.

Με την ολοκλήρωση της «Μεγάλης Μετακίνησης» στην ολοκαίνουρια βάση της, το Istanbul Airport, μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της αεροπορίας της Τουρκίας, η Turkish Airlines «εγκαινιάζει» πέντε lounge επιβατών για τις κατηγορίες: Business Class, Miles & Smiles Elite Plus & Elite, Star Alliance Gold και Corporate Club.

