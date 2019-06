Σημειώνεται ότι από το Σάββατο, 1 Ιουνίου η πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ, συνδέεται καθημερινά με την Αθήνα από το περασμένο, καθώς η Oman Air, που είναι ο εθνικός αερομεταφορέας του Σουλτανάτο. Το δρομολόγιο είναι το μόνο non stop μεταξύ Ελλάδας και Ομάν κι έχει ως δυνητικούς πελάτες τόσο ταξιδιώτες επιχειρηματίες όσο και ταξιδιώτες αναψυχής, αλλά και βέβαια την την ελληνική κοινότητα στο Ομάν που αριθμεί περίπου 300 μέλη. Η νέα υπηρεσία προσφέρει επίσης απρόσκοπτες συνδέσεις μέσω του κόμβου της Oman Air, του Διεθνούς Αεροδρομίου Muscat, προς τους προορισμούς του μεταφορέα ανά τον κόσμο.

More in this category: