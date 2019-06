Η Lufthansa διακρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ως η «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη» και η «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στην Δυτική Ευρώπη». Φέτος, η βράβευση πραγματοποιήθηκε στην τελετή της Skytrax που έλαβε χώρα στο Παρίσι, στο πλαίσιο της έκθεσης για την αεροπορία και την αεροδιαστημική, Le Bourget. Η SWISS και η Austrian Airlinesαπέσπασαν επίσης ένα βραβείο.

Η Austrian Airlines βραβεύτηκε για το γεύμα που προσφέρει κατά τη διάρκεια της πτήσης στους επιβάτες της Premium Economyθέσης, με το βραβείο "Best Premium Economy Class onboard Catering", ενώ η Swiss απέσπασε το βραβείο "The Worlds Best FirstClass Lounge" για το εξαιρετικό Lounge που διαθέτει στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης. Τα αποτελέσματα της Skytrax, του ινστιτούτου έρευνας αγοράς που εξειδικεύεται στον κλάδο της αεροπορίας, βασίστηκαν σε δείγμα περίπου 20 εκατομμυρίων επιβατών από περισσότερες από 160 χώρες από όλο τον κόσμο.

«Τα τέσσερα βραβεία που λάβαμε από τους πελάτες μας αποτελούν μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα ένα ισχυρό κίνητρο για εμάς. Οι συνάδελφοί μας στον θάλαμο επιβατών, στο πιλοτήριο και στην εξυπηρέτηση εδάφους έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται περήφανοι γι' αυτή τη διάκριση. Σε αυτούς οφείλουμε τη τήρηση των δεσμεύσεών μας για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας κάθε μέρα.» δηλώνει ο Harry Hohmeister, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Γενικός Εμπορικός Διευθυντής των αεροπορικών εταιριών του Ομίλου Lufthansa.

Επιθετική Στρατηγική

Ο Όμιλος Lufthansa συνεχίζει να εστιάζει στην καινοτομία. Η Lufthansa, η SWISS και η Austrian Airlines έχουν υιοθετήσει μία από τις πιο επιθετικές στρατηγικές όλων των εποχών όσων αφορά στην αγορά νέων αεροσκαφών, ενώ επενδύουν επιπλέον 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην ανανέωση των καθισμάτων όλων των κατηγοριών θέσεων, την επέκταση σε χώρο των Lounge και τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών. Στόχος είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μία ακόμα περισσότερο εξατομικευμένη εμπειρία.