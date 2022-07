Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας της, η Scoot, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους και θυγατρική της Singapore Airlines με έδρα τη Σιγκαπούρη, θα προσφέρει 10.000 δωρεάν εισιτήρια για προορισμούς προς τους οποίους πετά.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Έτσι το γιορτάζουμε εμείς» (This is How We Party), δέκα τυχεροί επιβάτες σε επιλεγμένες πτήσεις της Scoot από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου 2022 θα κερδίσουν από ένα ταξίδι μετ' επιστροφής στην επόμενη πτήση τους με τη Scoot.

«Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να γιορτάσει τα 10α γενέθλια της η Scoot από το να τα προσφέρει στους πελάτες της την ευκαιρία να πετούν περισσότερο» αναφέρει ο Τάκης Δημητρίου, επικεφαλής της Asian Aviation που διαχειρίζεται τις υπηρεσίες της Scoot σε Ελλάδα και Κύπρο.

Επιβάτες της αεροπορικής που θα ταξιδέψουν με πτήση της Scoot έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να είναι από τους τυχερούς νικητές, οι οποίοι θα επιλεγούν τυχαία μέσω κλήρωσης από το πλήρωμα καμπίνας. Για πτήσεις μικρών αποστάσεων (διάρκεια ταξιδιού που δεν υπερβαίνει τις τρεις ώρες), η επιλογή των επιβατών θα γίνει μέσω κάρτας-ξυστό που θα παραλάβουν οι επιβάτες.

Η κλήρωση των εισιτηρίων θα διεξαχθεί, επίσης, σε επιλεγμένους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και στις σελίδες της Scoot στο Facebook και το Instagram.

Η 1η επιλεγμένη πτήση ήταν η TR12 της Scoot με προορισμό το Σίδνεϋ στις 4 Ιουνίου 2022. Ως η παρθενική πτήση που σηματοδότησε τη γέννηση της Scoot πριν από 10 χρόνια, η αεροπορική πραγματοποίησε στα 40.000 πόδια πάνω από το έδαφος μια σειρά από ευχάριστες δραστηριότητες "Scootitude" για τους επιβάτες της και μοίρασε λιχουδιές. Δέκα τυχεροί επιβάτες κέρδισαν ένα εισιτήριο μετ' επιστροφής για οποιοδήποτε σημείο του δικτύου της Scoot.

Η 2η επιλεγμένη πτήση ήταν η TR812, η εναρκτήρια επιβατική πτήση της Scoot προς το Τζέτζου της Νότιας Κορέας στις 15 Ιουνίου 2022. Πρόκειται για την πρώτη προγραμματισμένη τακτική διεθνή επιβατική πτήση στο αεροδρόμιο του Τζέτζου μετά την πανδημία, η οποία σηματοδότησε την επιστροφή των διεθνών τουριστών στο νησί.

Για τον εορτασμό της έναρξης της νέας απευθείας σύνδεσης της Scoot μεταξύ της Σιγκαπούρης και του γραφικού νησιού Τζέτζου, που πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα, το πλήρωμα της Scoot ενθουσίασε τους επιβάτες του αεροσκάφους A321neo με την κλήρωση των δωρεάν αεροπορικών εισιτηρίων, τη διάθεση δωρεάν εισιτηρίων για τα αξιοθέατα του Τζέτζου και με άλλες δραστηριότητες "Scootitude" που πραγματοποίησε εν πτήσει. Κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Τζέτζου, όλοι οι επιβάτες έτυχαν θερμής υποδοχής από VIPs και εκπροσώπους της αυτοδιοικούμενης επαρχίας Τζέτζου, της εταιρείας αεροδρομίου Τζέτζου, του Οργανισμού Τουρισμού Τζέτζου, της Ταξιδιωτικής Ένωσης Τζέτζου και του Πρέσβη της Σιγκαπούρης στη Δημοκρατία της Κορέας και τους δόθηκαν φρέσκα τοπικά μανταρίνια και τοπικά αναμνηστικά δώρα.

Πριν από μια δεκαετία, η Scoot ξεκίνησε με ένα μόνο αεροσκάφος στο στόλο της, με την πρώτη της πτήση από τη Σιγκαπούρη στο Σίδνεϋ. Περνώντας γρήγορα στο 2022, η εταιρείας εξυπηρετεί πλέον ένα δίκτυο 72 προορισμών σε 16 χώρες και επικράτειες, καλύπτοντας τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Βόρεια Ασία, την Ινδία, την Αυστραλία, ακόμη και την Ευρώπη.

Οι επιβάτες της Scoot μπορούν να προσβλέπουν σε περισσότερες εκπλήξεις, καθώς συνεχίζουν να ταξιδεύουν για να κάνουν ένα διάλειμμα ή να συνδεθούν με την οικογένεια και τους φίλους τους, καθώς οι εορτασμοί για τα 10 χρόνια της Scoot επέτειο συνεχίζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των όρων και των προϋποθέσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.flyscoot.com/en.