Πάντα κοντά στους εκπροσώπους της ταξιδιωτικής αγοράς σε Ελλάδα και Κύπρο, στενούς συνεργάτες της εταιρείας εδώ και 24 χρόνια, η Διεύθυνση Πωλήσεων της AEGEAN πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα επίσκεψη στην έδρα της AIRBUS στην Τουλούζη.

Αφορμή, για την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις και την εντυπωσιακή γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών της AIRBUS στη Γαλλία, στάθηκε η πορεία υλοποίησης του προγράμματος ανανέωσης του στόλου της AEGEAN με τα 46 ολοκαίνουργια αεροσκάφη A320neo και A321neo, οι παραλαβές των οποίων πραγματοποιούνται διαρκώς, καθώς και το ενισχυμένο θερινό πρόγραμμα της AEGEAN σε περισσότερους από 161 προορισμούς.

Ειδικότερα, 120 στελέχη ταξιδιωτικών πρακτορείων από την Ελλάδα και την Κύπρο ταξίδεψαν με ειδική πτήση της AEGEAN στην Τουλούζη, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της AIRBUS και παρακολούθησαν από κοντά τις εργασίες κατασκευής ενός υπερσύγχρονου αεροσκάφους στη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της. Ταυτόχρονα, είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τα στελέχη της AEGEAN για τους προορισμούς και τα δρομολόγια που συμπεριλαμβάνονται στο ιδιαιτέρως ενισχυμένο φετινό θερινό πρόγραμμα της εταιρείας, για τα αναβαθμισμένα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της εταιρείας με επίκεντρο τη νέα τεχνική βάση στο αεροδρόμιο της Αθήνας και σκέψεις για άλλα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας.

Τί δήλωσαν ο Chief Commercial Officer και στελέχη της AEGEAN

Ο κ. Roland Jaggi, Chief Commercial Officer της AEGEAN, δήλωσε με αφορμή το ταξίδι στην Τουλούζη: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το σημαντικά βελτιωμένο αποτέλεσμα των πωλήσεων που παρουσίασε το 1ο τρίμηνο του 2023 -το παραδοσιακά πιο αδύναμο τρίμηνο του έτους, τη δυναμική της ζήτησης, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της AEGEAN, κατά τη μετά-COVID περίοδο. Η συμβολή των Ελληνικών και των Κυπριακών τουριστικών γραφείων στο αποτέλεσμα αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς παρουσίασε ισχυρή ανάκαμψη τόσο το επαγγελματικό ταξίδι όσο και το ταξίδι αναψυχής, σημειώνοντας διαρκή αύξηση στις πωλήσεις σε σχέση με το 2022, αλλά και συγκριτικά με το 2019. Στο κλείσιμο του 1ου τριμήνου, οι πωλήσεις στην Ελληνική αγορά κατέγραψαν αύξηση πάνω από 110% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2022 και στην Κυπριακή αυξήθηκαν σχεδόν 85% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους. Εξακολουθούμε να βλέπουμε ισχυρή ζήτηση και αυξημένο αριθμό κρατήσεων και για την καλοκαιρινή περίοδο, που όπως πάντα αναμένεται να διαμορφώσει καθοριστικά την πορεία ολόκληρης της χρονιάς».

Ο κ. Στέφανος Σαδόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων Ελλάδας, Κύπρου και Βαλκανίων της AEGEAN, ανέφερε: «Η συνεργασία μας με την ταξιδιωτική αγορά και η στήριξη των ανθρώπων στην εταιρεία μας εδώ και 24 χρόνια, αλλά και κατά την ανάκαμψη του ταξιδιού μετά τον COVID, έχει συμβάλει σημαντικά στην καλή πορεία της AEGEAN. Η ταξιδιωτική αγορά είναι βαρόμετρο για την πορεία του τουρισμού, αλλά και της εταιρείας μας, και η στήριξη και συνεργασία μας είναι αμφίπλευρη και έχει ως αποτέλεσμα την κοινή ανάπτυξή μας όλα αυτά τα χρόνια. Η επένδυση στο δίκτυο ξεπερνάει φέτος τα 18 εκατ. προσφερόμενες θέσεις και κοινός μας στόχος, μαζί με τους εκπροσώπους των ταξιδιωτικών γραφείων στην Ελλάδα και την Κύπρο, είναι να μεταφέρουμε όσο το δυνατό περισσότερους επιβάτες κατά τη θερινή περίοδο, να διατηρήσουμε περισσότερα δρομολόγια και για τη χειμερινή περίοδο, και γιατί όχι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, για ακόμα περισσότερες νέες συνδέσεις από όλη την Ελλάδα. Και όλα αυτά με όχημα τα νέα μας αεροσκάφη AIRBUS 320neo και 321neo, που μας επιτρέπουν να εξασφαλίσουμε την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας συνολικά, για τους επιβάτες μας, αλλά και για τους πελάτες των ταξιδιωτικών γραφείων, παρέχοντάς τους τις δυνατότητες, τις λύσεις και τις επιλογές που αναζητούν».

Ο νέος στόλος της AEGEAN

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά, από το 2019 η εταιρεία έχει παραλάβει 19 νέα αεροσκάφη της οικογένειας Α320neo και Α321neo και κατά τη διάρκεια του έτους αναμένεται να παραλάβει ακόμα 9. Παράλληλα, στα μέσα του προηγούμενου χρόνου προχώρησε στην καθολική αντικατάσταση του ελικοφόρου στόλου της (turboprop) με ATR 42 και 72-600, που ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του 2022.

Σημειώνεται, ότι ειδικά τα νέα αεροσκάφη Α320neo και Α321neo, είναι εξοπλισμένα με τη νέα γενιά κινητήρων GTFTM της Pratt & Whitney, εξασφαλίζουν 19-23% χαμηλότερο αποτύπωμα CO2 σε σχέση με τα προηγούμενης γενιάς AIRBUS και έως 50% χαμηλότερο αποτύπωμα CO 2 από τα πρώτα και τότε νέα αεροσκάφη της εταιρείας το 1999, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στη μείωση των εκπομπών CO 2 και NOx, ανά πτήση και ανά επιβάτη και περιορίζοντας ιδιαίτερα το αποτύπωμα του θορύβου. Γεγονός που έχει ήδη οδηγήσει στη μείωση των εκπομπών CO 2 της AEGEAN κατά 9% ανά χιλιομετρική θέση το 2022 σε σχέση με το 2019, μείωση ιδιαίτερα σημαντική καθώς η δραστηριότητα της εταιρείας συνεχίζει να αυξάνεται.

Παράλληλα, με τη μειωμένη κατανάλωση καυσίμων, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, καθώς αυξάνουν την εμβέλεια πτήσης παρέχοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέους προορισμούς. Τέλος, καθώς τόσο τα εν λόγω αεροσκάφη όσο και το μεγαλύτερο μέρος του στόλου της AEGEAN είναι εξοπλισμένα με Wi-Fi αποτελούν μια πλατφόρμα, για την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών, υπηρεσιών αλλά και περιεχομένου, που αναβαθμίζουν την ταξιδιωτική εμπειρία.

Το θερινό πρόγραμμα της AEGEAN

Τα στελέχη της ταξιδιωτικής αγοράς είχαν, επίσης, τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων της AEGEAN, το οποίο είναι φέτος το μεγαλύτερο στην ιστορία της. Η AEGEAN, το 2023, θα επιχειρεί με 76 αεροπλάνα και θα προσφέρει συνολικά 18 εκατ. θέσεις. Οι 11 εκατ. από αυτές είναι θέσεις εξωτερικού, 2 εκατ. περισσότερες συγκριτικά με το 2022 και 800 χιλιάδες περισσότερες από το 2019. Ειδικότερα, η AEGEAN θα επιχειρεί σε 46 χώρες, με 264 δρομολόγια σε 161 προορισμούς από 8 βάσεις.

Συνολικά στο δίκτυό της προστέθηκαν 16 νέοι διεθνείς προορισμοί, 25 νέα απευθείας διεθνή δρομολόγια, καθώς και 4 νέες χώρες (Μαρόκο, Κουβεϊτ, Λετονία και Αζερμπαιτζάν), ενώ αυξήθηκαν σημαντικά και οι συχνότητες σε υφιστάμενα δρομολόγια.

Ενδεικτικά, προστέθηκαν τακτικά δρομολόγια από και προς: Μπέρμιγχαμ, Νιούκαστλ και Μπρίστολ (Ηνωμένο Βασίλειο), Μπρατισλάβα (Σλοβακία), Νταμάμ (Σαουδική Αραβία), Μπακού (Αζερμπαϊτζάν), Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), Πάλμα ντι Μαγιόρκα (Ισπανία), Ρίγα (Λετονία), Σπλιτ (Κροατία), Σεβίλλη (Ισπανία), Μαρακές (Μαρόκο), Πίζα και Όλμπια (Ιταλία), Κουβέιτ (Κουβέιτ) και Λιλ (Γαλλία).

Ενώ, επιπλέον προορισμοί εξυπηρετούνται και με ναυλωμένες (charter) πτήσεις, όπως: Βρέμη (Γερμανία), Μάλμε και Γκέτεμποργκ (Σουηδία), Μπουργκάς (Βουλγαρία) και Τιμισοάρα (Ρουμανία), κ. ά..

Μερικά από τα νέα διεθνή δρομολόγια, που προτέθηκαν από και προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Χανιά και Ιωάννινα είναι τα εξής:

· Αθήνα: Μαρακές (Μαρόκο), Μπέρμιγχαμ (Ηνωμένο Βασίλειο), Νταμάμ (Σαουδική Αραβία), Λιλ (Γαλλία), Πάλμα Ντε Μαγιόρκα (Ισπανία), Κουβέιτ (Κουβέιτ), κ. ά..

· Θεσσαλονίκη: Γερεβάν (Αρμενία), Κολωνία (Γερμανία), Βαρκελώνη (Ισπανία), Τιφλίδα (Γεωργία) και Βενετία (Ιταλία).

· Ηράκλειο: Λιλ (Γαλλία)

· Ιωάννινα: Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

· Χανιά: Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

· Καλαμάτα: Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Οι πρώτες ενδείξεις για τη θερινή περίοδο 2023

Παράλληλα, η ομάδα πωλήσεων της AEGEAN και τα στελέχη της ταξιδιωτικής αγοράς είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν, για τις πρώτες ενδείξεις στην πορείας της θερινής περιόδου που ξεκίνησε νωρίτερα τη φετινή χρονιά, τις προοπτικές επιμήκυνσης της, την ελκυστικότητα συγκεκριμένων προορισμών και τη δυναμική συγκεκριμένων αγορών.

Οι πρώτες ενδείξεις από τη θερινή σεζόν καταγράφονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικές με τις παραδοσιακές αγορές της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ελβετίας, να εμφανίζουν ήδη από πολύ νωρίς ιδιαίτερη δυναμική, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη για τα δεδομένα της περιόδου, αλλά και σε σχέση με το 2019 είναι και η ροή εισερχομένων επιβατών από τις αγορές της Ισπανία, της Ιταλίας και της Αγγλίας, της οποίας η ισχυρή προτίμηση για διακοπές στην Ελλάδα φαίνεται να επανέρχεται.

Το καλό ξεκίνημα της θερινής περιόδου αναμένεται να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, καθώς τις επόμενες ημέρες ξεκινούν και πολλά νέα δρομολόγια από και προς μεγάλους ευρωπαϊκούς προορισμούς προς όλες τις βάσεις της AEGEAN, ενώ σταδιακά αυξάνονται και οι συχνότητες. Ενδεικτικά, τις επόμενες μέρες ξεκινούν από την Αθήνα τα δρομολόγια προς Νιούκαστλ, Βαλένθια και Αϊντχόφεν, από Θεσσαλονίκη προς Βαρκελώνη, Νυρεμβέργη, Κολωνία, Αννόβερο και Βενετία, καθώς και από Ηράκλειο προς Βιέννη και Μαρσέιγ, και από Ρόδο προς Βελιγράδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η επιβατική κίνηση εμφάνισε ισχυρή δυναμική το 1ο τρίμηνο του 2023, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια παραδοσιακά ασθενή περίοδο για τις αερομεταφορές, συνεχίστηκε η δυναμική του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας αύξηση 72% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 82% για το 1ο τρίμηνο του 2023, βελτιωμένος κατά 15,5% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2022 ενώ αντίστοιχη φαίνεται να είναι και η πληρότητα των πτήσεων και κατά τους πρώτους μήνες του 2ου τριμήνου που ακολουθούν.

Νέα προϊόντα και υπηρεσίες από την AEGEAN

Ταυτόχρονα, τα στελέχη της ταξιδιωτικής αγοράς είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες από την AEGEAN, όπως είναι το AEGEAN Pass και τα ανανεωμένα menu στην οικονομική και τη διακεκριμένη θέση.

Ειδικότερα το AEGEAN Pass είναι ένα πακέτο πτήσεων, που επιτρέπει στον κάθε επιβάτη να εξασφαλίσει σταθερή τιμή ναύλων, για ένα ολόκληρο χρόνο, διαμορφώνοντας αυτό που ταιριάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες του μέσα από μια σειρά επιλογών. Οι επιλογές αφορούν στο δρομολόγιο ή το πακέτο δρομολογίων, τον αριθμό πτήσεων που θα περιλαμβάνει (από 8 έως 20), καθώς και των ελάχιστων ημερών που απαιτείται να γίνεται η κράτηση πριν από την αναχώρηση (30, 7 ή 0 ημέρες).

Ενώ, σε ότι αφορά τα ανανεωμένα menu στην οικονομική θέση η AEGEAN συνεχίζει να προσφέρει σε όλες τις πτήσεις και όλους τους επιβάτες οικονομικής θέσης νέες απολαυστικές επιλογές σε menu, που αναδεικνύουν τη μεσογειακή διατροφή, μέσα από μια ποικιλία σνακ και γευμάτων (ζεστών ή κρύων), ανάλογα με τη διάρκεια της πτήσης. Επιπλέον, με την νέα εμπειρία «Gastronomics», παρέχει στους επιβάτες της διακεκριμένης θέσης ξεχωριστές γεύσεις και τους ταξιδεύει μέσα από ελληνικές συνταγές. Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί, πως στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας, για τη μείωση του οικολογικού της αποτυπώματος, η AEGEAN έχει υιοθετήσει μια φιλικότερη στάση προς το περιβάλλον, ελαχιστοποιώντας τη χρήση πλαστικού στα υλικά του service σε όλες τις πτήσεις της.

