Για πρώτη φορά στον αεροπορικό κλάδο, δέκα κορυφαίοι διεθνείς φορείς διαχείρισης αεροδρομίων ένωσαν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Αεροδρόμια για την Καινοτομία - Airports for Innovation (A4I). Σκοπός ήταν η προώθηση της καινοτομίας, της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνολογικών πρωτοβουλιών και ψηφιακών λύσεων και στόχο τον επαναπροσδιορισμό και τη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών με μια πιο βιώσιμη και καινοτόμο προσέγγιση.

Η πρώτη δράση του A4I ήταν η προκήρυξη μιας κοινής πρόσκλησης προς εταιρείες startups, η οποία διήρκεσε από τις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου 2024. Στόχος ήταν ο εντοπισμός νέων, καινοτόμων λύσεων που θα μπορούσαν να δοκιμαστούν και να υλοποιηθούν σε διεθνή αεροδρόμια, και να αποτελέσουν πρότυπες λύσεις για ολόκληρο τον κλάδο.

Η πρόσκληση ήταν ανοικτή σε startups από ολόκληρο τον κόσμο, με προτάσεις που προσέφεραν καινοτόμες λύσεις σε μία από τις παρακάτω τέσσερις προκλήσεις:

Πρόκληση 1: Απρόσκοπτη Ταξιδιωτική Εμπειρία: Δημιουργία μιας ομαλής ταξιδιωτικής εμπειρίας, με αποτελεσματικές υπηρεσίες και επίκεντρο τον επιβάτη περιλαμβάνοντας όλα τα στάδια, από την κράτηση πτήσης μέχρι και την άφιξη στον τελικό προορισμό.

Πρόκληση 2: Βιώσιμη Αεροπορία: καινοτόμες λύσεις που θα καθιστούν τα αεροδρόμια ακόμη πιο βιώσιμα, μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και προετοιμάζοντάς τα για τη μετάβαση στην Net Zero εποχή.

Πρόκληση 3: Έξυπνες Αποσκευές: Ανάπτυξη λύσεων που αφορούν στη διαχείριση των αποσκευών οι οποίες δεν περιορίζονται απλά σε τεχνολογικές βελτιώσεις, αλλά στοχεύουν στην ευκολία των ταξιδιωτών, στην ασφάλεια και στην βιωσιμότητα.

Πρόκληση 4: Αεροδρόμια με Τεχνητή Νοημοσύνη: Αξιοποίηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας, της εμπειρίας των επιβατών και της συνολικής διαχείρισης των αεροδρομίων.

Η ανταπόκριση του παγκόσμιου οικοσυστήματος των startups ήταν εντυπωσιακή: 292 εμπνευσμένες προτάσεις υποβλήθηκαν από 283 startups από 36 διαφορετικές χώρες. Οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν διεξοδικά και επιλέχθηκαν οι 25 πιο υποσχόμενες startups ως φιναλίστ, οι οποίες παρουσίασαν τις λύσεις τους στα μέλη του A4I κατά τη διάρκεια των Pitch Days στις 27, 28 και 29 Ιανουαρίου 2025.

Οι νικήτριες startups του πρώτου ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού καινοτομίας, θα υλοποιήσουν πιλοτικά τις προτάσεις τους στους επόμενους μήνες, στα αεροδρόμια που τις επέλεξαν.

Οι πιλοτικές εφαρμογές θα παρέχουν πολύτιμες μετρήσεις και συμπεράσματα για την αξιολόγηση των λύσεων, σε πραγματικό αεροδρομιακό περιβάλλον και θα εξεταστεί η δυνατότητα εξέλιξής τους και μελλοντικής εφαρμογή σε όλα τα συνεργαζόμενα αεροδρόμια.

Αναλυτικά, οι νικήτριες startups ανά πρόκληση είναι:

Πρόκληση 1: Απρόσκοπτη Ταξιδιωτική Εμπειρία

GoodMaps: Πλατφόρμα πλοήγησης στους εσωτερικούς χώρους των αεροδρομίων που χρησιμοποιεί σαρώσεις LiDAR και κατοχυρωμένη τεχνολογία εντοπισμού θέσης μέσω υπολογιστικής όρασης, για τη δημιουργία λεπτομερών και προσβάσιμων ψηφιακών χαρτών. Παρέχει εξατομικευμένες εμπειρίες πλοήγησης μέσω εφαρμογής που προσφέρει ηχητικές, οπτικές και απτικές οδηγίες.

Πρόκληση 2: Βιώσιμη Αεροπορία

Janta: Εταιρεία καθαρής ενέργειας που καινοτομεί με την πρώτη παγκοσμίως κλιμακούμενη τεχνολογία 3D ηλιακής ενέργειας. Το κατοχυρωμένο σύστημά της, παράγει έως και 3 φορές περισσότερη ενέργεια στην ίδια έκταση γης και προσφέρει περίπου 50% περισσότερη ημερήσια ενέργεια σε σχέση με τα παραδοσιακά φωτοβολταϊκά. Σχεδιασμένη για βιομηχανική, εμπορική και μεγάλης κλίμακας χρήση, η λύση της Janta, αντιμετωπίζει την έλλειψη διαθέσιμης γης, μειώνει το ενεργειακό κόστος και επιταχύνει τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια παγκοσμίως.

Πρόκληση 3: Επανάσταση στις Αποσκευές

Pattern: Αυτόνομα κινητά ρομπότ (Autonomous Mobile Robots – AMRs) και προηγμένο επίπεδο λογισμικού ενορχήστρωσης για τη βελτιστοποίηση της μεταφοράς αποσκευών και υλικών στα αεροδρόμια.

Πρόκληση 4: Αεροδρόμια με Τεχνητή Νοημοσύνη

Tomorrow.io: Πλατφόρμα μετεωρολογικής νοημοσύνης που προσφέρει ακριβή στην πρόγνωση καιρού για την καλύτερη των λειτουργιών των αεροδρομίων, αξιοποιώντας ιδιόκτητες διαστημικές παρατηρήσεις, προηγμένα μοντέλα βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη και μια ισχυρή υποδομή δεδομένων.

Ultralytics: Ηγέτης στον τομέα της υπολογιστικής όρασης με τεχνητή νοημοσύνη, γνωστή για τα επαναστατικά μοντέλα YOLO (You Only Look Once). Με πάνω από 100.000 αστέρια στο GitHub, 85 εκατομμύρια λήψεις μέσω Pip, 5 εκατομμύρια επισκέψεις τον μήνα, 1 δισεκατομμύριο εικόνες αναλυμένες ημερησίως και 4 εκατομμύρια μοντέλα εκπαιδευμένα την ημέρα, τα μοντέλα YOLOv5, YOLOv8 και τώρα YOLOv11 της Ultralytics έχουν καθιερωθεί ως τα πλέον αναγνωρίσιμα μοντέλα εντοπισμού αντικειμένων παγκοσμίως. Η Ultralytics προσφέρει προηγμένη αλλά εύχρηστη τεχνολογία ΤΝ με στόχο να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη απλή, προσιτή και ουσιαστική σε διάφορους τομείς, από τη βιομηχανία έως την υγειονομική περίθαλψη.

Οι δέκα εταιρείες που ηγούνται της πρωτοβουλίας A4I είναι: Τα αεροδρόμια της Ρώμης, τα Ισπανικά αεροδρόμια (ΑΕΝΑ), ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, το αεροδρόμιο της Νίκαιας Côte d'Azur, το αεροδρόμιο του Ντάλας Φορτ Γουόρθ, το Διεθνές αεροδρόμιο του Βανκούβερ, το αεροδρόμιο του Μονάχου, το Διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB), τα αεροδρόμια του Ομάν και το αεροδρόμιο Ναρίτα,

