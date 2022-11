Στο β’ στάδιο του διαγωνισμού για τα περιουσιακά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ, το λεγόμενο «shoot out», αναμένεται να κριθεί η τύχη της πολύπαθης βιομηχανίας νικελίου, μετά την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς από το ΤΑΙΠΕΔ.

Ειδικότερα, προ λίγων ημερών το ΔΣ του Ταμείου προχώρησε στην αποσφράγιση της μίας και μοναδικής οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε η κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AD Holdings AG, για τη μίσθωση των περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία βρίσκονται υπό τη διαχείριση της «ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε.».

Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία περιλαμβάνουν το μεταλλείο της Λάρυμνας στη Φθιώτιδα, ήτοι τα μεταλλευτικά δικαιώματα και το μεταλλευτικό εργοστάσιο, εδαφικές εκτάσεις, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και το μεταλλείο του Λουτσίου στη Βοιωτία, ήτοι τα μεταλλευτικά δικαιώματα μαζί με εδαφικές εκτάσεις και εγκαταστάσεις εντός αυτών.

Πλέον, το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται στη φάση όπου αναμένει την έγκριση από τα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προσφορά, ώστε να προχωρήσει στην ανακήρυξη προτιμητέου επενδυτή και, εφόσον απαιτηθεί, στην ενεργοποίηση της διαδικασίας εκατέρωθεν πλειοδοσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ΛΑΡΚΟ πωλείται μέσω δύο ξεχωριστών διαγωνισμών (ΤΑΙΠΕΔ και Ειδικός Διαχειριστής). Το ιρλανδικό fund Commodity & Mining Insight (CMI) κατέθεσε προσφορά στον δεύτερο διαγωνισμό, αυτόν του ειδικού διαχειριστή, μαζί με το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - AD Holdings. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφορά του σχήματος είναι αισθητά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του ιρλανδικού fund. Πιο συγκεκριμένα, η συνολική προσφορά της κοινοπραξίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - AD Holdings για τα περιουσιακά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ υπολογίζεται στα 5 εκατ. ευρώ, ενώ η προσφορά του CMI «αγγίζει» το 1,5 εκατ. ευρώ.

Αυτό συνεπάγεται συνέχιση διεκδίκησης της εξαγοράς μεταξύ του σχήματος και των Ιρλανδών με τη μέθοδο του shoot out, δηλαδή με συνδυαστική προσφορά για το σύνολο της ΛΑΡΚΟ. Ο τελικός ανάδοχος για τη νικελιοβιομηχανία θα προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, καθώς και οι δύο πλευρές έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν σε νέα βελτιωμένη προσφορά. Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να δούμε εάν το CMI θα επιχειρήσει να κάνει shoot out την προσφορά της κοινοπραξίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - AD Holdings υποβάλλοντας νέα αυξημένη πρόταση και για το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ. Άγνωστο παραμένει εάν το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - AD Holdings θα συμμετάσχει τελικά στη διαδικασία του shoot out.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως στον δεύτερο διαγωνισμό που τρέχει ο Ειδικός Διαχειριστής περιλαμβάνονται: α) παραχωρήσεις μεταλλευτικών δικαιωμάτων επί των μεταλλείων Ευβοίας και συγκεκριμένα ιδιόκτητες οριστικές και μισθωμένες ιδιωτικές παραχωρήσεις, αλλά και μισθωμένες δημόσιες παραχωρήσεις στην περιοχή Βρυσάκια Εύβοιας, β) τα μεταλλεία Καστοριάς και συγκεκριμένα ιδιόκτητες οριστικές παραχωρήσεις, γ) τα μεταλλεία Φθιώτιδας (περιοχή Άγιος Ιωάννης) και συγκεκριμένα ιδιόκτητες οριστικές και μισθωμένες ιδιωτικές παραχωρήσεις, δ) αποθέματα μεταλλευμάτων (δυνητικά και μη), ε) αγροτεμάχια στην περιοχή Λάρυμνας (Φθιώτιδα) και στην Εύβοια και στ) κινητός και λοιπός εξοπλισμός στην περιοχή Λάρυμνας (Φθιώτιδα).

Αριστοτέλης Παππάς