Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανικών Επωνύμων Προϊόντων, "η επωνυμία, το brand name, η μάρκα, κυριαρχεί στη ζωή μας πολλά χρόνια. Η μάρκα εγγυάται τη καλή ποιότητα την εγγύηση του προϊόντος και ταυτόχρονα την πιστότητα. Η Ελλάδα είναι πολύ σπουδαίο brand στο τουρισμό. Θα έπρεπε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ξένων τουριστών. Όμως πολλές φορές τα προϊόντα που αγοράζουν οι ξένοι στην Ελλάδα είναι εισαγόμενα".

More in this category: