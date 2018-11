Ο Δημήτριος Σύρμος είναι ιδιοκτήτης της εταιρίας «POWDERMIX – ΣΥΡΜΟΣ ΑΒΕΕ», η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και μεταποίηση πρώτων υλών από πλαστικά. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απέκτησε το Μ.Β.Α. (Master of Business Administration) από το Πανεπιστήμιο Kingston της Αγγλίας, με ειδίκευση στην Στρατηγική και Διοίκηση επιχειρήσεων.

