Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, το «20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum», έκλεισε τις εργασίες του με επίσημο δείπνο και Κεντρικό Ομιλητή τον κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S. Department of State - που εκτελεί σήμερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου για θέματα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο του 2018.