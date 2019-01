Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι η SOFIA MED AD υπέγραψε τροποποίηση του δανείου με την European Bank for Reconstruction and Development («EBRD»), συνολικής αξίας 25 εκ. ευρώ, που αποτελείται από δύο σκέλη : α) δάνειο τρέχοντος υπολοίπου 10,5 εκ. ευρώ, με νέα επταετή διάρκεια και β) νέο δάνειο ποσού 14,5 εκ. ευρώ, επίσης επταετούς διάρκειας για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε εξοπλισμό και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

