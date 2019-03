Με την παραπάνω εξαγορά, το ποσοστό συμμετοχής της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ στη SENKROMA A.S. ανέρχεται πλέον σε 100%.

Η Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαγοράστηκε επιπλέον ποσοστό 0,0309% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας στην Τουρκία, της SENKROMA A.S.

More in this category: