Κατά τη διάρκεια του έτους, η Σωληνουργεία Κορίνθου κατασκεύασε επίσης με επιτυχία σωλήνες χάλυβα για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού Balticconnector, μήκους 77 χλμ. από τη Φινλανδία στην Εσθονία και ενός από τους μεγαλύτερους αγωγούς στην περιοχή της Βαλτικής. Παράλληλα, κατασκεύασε και προμήθευσε σωλήνες χάλυβα για δύο μεγάλα έργα αγωγών πετρελαίου στη Βόρεια Αμερική, τα οποία εκτελεί η εταιρεία Plains All American: τον αγωγό Cactus II (750 χλμ.) και τον αγωγό από το Wink στο McCamet (127 χλμ.).

