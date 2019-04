Ειδικότερα μετά και την τηλεδιάσκεψη της διοίκησης οι εκθέσεις των χρηματιστηριακών εταιριών τονίζουν τα εξής: Η ΙBG υποστηρίζει ότι παρά την αργή έναρξη του τμήματος ηλεκτρικής ενέργειας και τις καθυστερήσεις σε βασικά έργα EPC, η ομάδα της διοίκησης κατάφερε να ταιριάξει με τα σταθερά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους, υποστηριζόμενη από την ισχυρή απόδοση του τμήματος αλουμινίου και ιδιαίτερα του τμήματος αλουμίνας. Το σημαντικότερο είναι ότι ο όμιλος παρουσίασε σημαντική παραγωγή ταμειακών ροών, η οποία μείωσε τον δείκτη του καθαρού δανεισμού / EBITDA του ομίλου παρέχοντας σημαντική ευελιξία για τον νέο επενδυτικό κύκλο χωρίς να θυσιάσει μια υγιή πολιτική μερισμάτων. Όσον αφορά το 2019, η βιώσιμη απόδοση του αλουμινίου και η ισχυρή ανάκαμψη του EPC και της ηλεκτρικής ενέργειας δείχνουν μια απόδοση ρεκόρ, την οποία λέει η χρηματιστηριακή θα ενσωματώσουμε στις νέες εκτιμήσεις μας και επαναλαμβάνουμε σύσταση αγοράς για τη μετοχή. Η Πειραιώς χρηματιστηριακή αναμένει οτι οι τιμές της αλουμίνας θα παραμείνουν σε αυξημένα επίπεδα το 2019, άνετα πάνω από το κόστος ρευστοποίησης της αλουμίνας της εταιρείας, ύψους 240 αμερικανικών δολαρίων ανά μετρικο τόνο, υποστηρίζοντας έτσι το EBITDA του τομέα της Μεταλλουργίας. Στον τομέα της ενέργειας και του φυσικού αερίου, οι υψηλές τιμές εκπομπών CO2 αναμένεται να αυξήσουν τα ποσοστά χρησιμοποίησης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο του Μυτιληναίου. Στο τμήμα EPC, ο όμιλος ανέφερε ότι τα έργα των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου στην Αφρική αναμένεται να ενισχύσουν τις επιδόσεις του EPC το 2019 και ότι η συμβολή της ΜΕΤΚΑ (κατασκευή Φ / Β) θα πρέπει να συνεχιστεί. Αν λάβουμε υπόψη την εταιρική πρόβλεψη των € 400 εκατ. EBITDA το 2019, το απόθεμα αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται σε ένα απίστευτα χαμηλό EV / EBITDA2019 πολλαπλάσιο του c. 3,5x. Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνουμε τη σύστασή μας για αγορά σχετικά με τις αποδόσεις. Τέλος ο διεθνής οίκος Woods υποστηρίζει με ανάλυσή του ότι σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα είναι καθησυχαστικά, με σταθερές βασικές λειτουργικές τάσεις και ισχυρή ελεύθερη δημιουργία ταμειακών ροών (με εντυπωσιακή μείωση του καθαρού χρέους κατά το 2018). Οι προοπτικές για το 2019E παραμένουν πολύ θετικές, λόγω της ισχυρότερης επιχειρηματικότητας στον τομέα του αλουμινίου και της ανόδου τόσο στις αγορές EPC όσο και στα τμήματα Power & Gas. Είμαστε σίγουροι λέει η Woods για το συνολικό έτος EBITDA 2019E ύψους 370 εκατ. Ευρώ και καθαρό κέρδος 205 εκατ. Ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται ελκυστικό EV / EBITDA.

More in this category: