Η νέα, επαναστατική σειρά «έξυπνων μπαταριών», Li.ON FORCE, αποτελεί παγκόσμια καινοτομία και συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των μπαταριών τεχνολογίας λιθίου με τις καινοτόμες εφαρμογές της τεχνολογίας Industry 4.0. που αφορούν στη χρήση τεχνολογιών Internet of Things στη βιομηχανία. Έτσι, για πρώτη φορά στη διεθνή αγορά διατίθεται από τη SUNLIGHT μπαταρία λιθίου που παρέχει την παγκόσμια τεχνολογική καινοτομία GLocal, όπου μέσω Cloud προσφέρει real time αμφίδρομη επικοινωνία. Με 17 επίπεδα ασφάλειας, στιβαρή κατασκευή, ευχρηστία και υψηλές επιδόσεις, η Li.ON FORCE διαφοροποιείται από οποιοδήποτε άλλο προϊόν της αγοράς διεθνώς.

