Σημειώνεται ότι η Vivechrom ιδρύθηκε το 1932 από τον Στέφανο Διαμαντή Πατέρα και άλλα μέλη της γνωστής οικογένειας εφοπλιστών, με σκοπό τη βιομηχανική παραγωγή και εμπορία κάθε είδους βερνικιών, χρωμάτων και πλαστικών υλών στο πρώτο εργοστάσιο που λειτουργεί στη Νίκαια. Το 1990 γίνεται μέλος της Nobel Industries μίας από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες χρωμάτων της Ευρώπης και της Chemagra που αντιπροσωπεύει ομάδα διεθνών επενδυτών. To 1994, η Nobel Industries συγχωνεύεται με την Akzo SA, τον ολλανδικό γίγαντα στα χημικά και δημιουργείται η AKZONOBEL, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στον κόσμο.

