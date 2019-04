Η συνάντηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων - Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, στις 10.00, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Πλατεία Κάνιγγος 20, αίθουσα 611A). Στον ανοιχτό διάλογο με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς θα συζητηθούν οι ανάγκες, οι δυνατότητες και οι προκλήσεις του τομέα, που αναμένεται να μεταμορφώσει τον κόσμο, την κοινωνία, την εργασία και τη βιομηχανία.

More in this category: