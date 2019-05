Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Απριλίου, είχαμε μπαράζ αναβαθμίσεων στις τιμές στόχους που δίνουν οι αναλυτές για τη μετοχή της Μυτιληναίος. Συγκεκριμένα η Πειραιώς χρηματιστηριακή είχε ανεβάσει την τιμή στόχο στα 14 από τα 13,5 ευρώ, με σύσταση outperform, η Axia διατήρησε τη σύσταση buy, ενώ η Edison με τη μέθοδο αποτίμησης Sum of the Parts, διαμόρφωσε τη "δίκαιη” τιμή για τη μετοχή στα 12,3 ευρώ. Στο χθεσινό κλείσιμο η μετοχή της Μυτιληναίος είχε τιμή 9,655 ευρώ.

More in this category: