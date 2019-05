Σημειώνεται, ότι η KLEEMANN εξάγει στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου για περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ το 2011 προχώρησε στην ίδρυση της KLEEMANN Lifts UK με σκοπό την υποστήριξη του ταχέως αναπτυσσόμενου πελατολογίου της. Η KLEEMANN Lifts UK έχει ως φιλοσοφία της τη στενή συνεργασία με αρχιτέκτονες και μηχανικούς για την ολοκλήρωση έργων κύρους, με γνώμονα το καινοτόμο design. Για αυτό άλλωστε εντάχθηκε ως μέλος και στο Royal Institute of British Architects (RIBA), την επίσημη ένωση των αρχιτεκτόνων του Ηνωμένου Βασιλείου, με περισσότερα από 180 χρόνια ιστορίας που αριθμεί 40.000 αρχιτέκτονες-μέλη.

