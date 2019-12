Η συνεισφορά της Πλαστικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει, οι παράγοντες που την επηρεάζουν και οι προϋποθέσεις για τη μελλοντική της ανάπτυξη είναι οι βασικοί θεματικοί άξονες της μελέτης για τον κλάδο της βιομηχανίας πλαστικών του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE) με τίτλο: «Ο κλάδος πλαστικών στην Ελλάδα. Συμβολή στην ελληνική οικονομία, προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης», που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος», στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του ΣΒΠΕ, στην Ελλάδα η βιομηχανία πλαστικών αποτελεί σημαντική μεταποιητική δραστηριότητα, με εξειδίκευση σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς πλαστικών υλών και προϊόντων και με αξιοσημείωτη εξαγωγική δραστηριότητα. Περιλαμβάνει μεγάλες βιομηχανίες που διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής, αλλά και μικρότερου μεγέθους βιοτεχνίες. Στις δραστηριότητες του εγχώριου κλάδου περιλαμβάνονται η προμήθεια και η κατασκευή πρώτης ύλης, η κατασκευή μηχανημάτων, η παραγωγή μεγάλου εύρους πλαστικών προϊόντων (από σακούλες και φιάλες έως σωλήνες και μέρη αυτοκινήτων) και η ανακύκλωση.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, κ. Βασίλης Γούναρης κήρυξε την έναρξη της εκδήλωσης αναλύοντας τις αρχές που υπηρετεί η ελληνική βιομηχανία πλαστικών. «Το όραμα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος για βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου μας περνά μέσα από την κυκλική οικονομία και την ανάδειξη του πλαστικού ως πολύτιμου πόρου, ο οποίος θα ανακτάται και θα χρησιμοποιείται, πλέον, ως πρώτη ύλη για την παραγωγή και τη μεταποίηση ενός προϊόντος» είπε ο κύριος Γούναρης, ο οποίος ζήτησε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις συλλογικά.

«Σήμερα, στην εκδήλωση της βιομηχανίας πλαστικών στον Δημόκριτο, φροντίσαμε να καλέσουμε εκπροσώπους από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για να συζητήσουμε τις μεγάλες προκλήσεις, που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Θέλω να ελπίζω από κοινού. Το πράξαμε αυτό, γιατί έχουμε την πεποίθηση ότι βιώσιμες λύσεις θα υπάρξουν μόνο αν εργαστούμε όλοι μαζί, με κοινές αντιλήψεις προς την εκπλήρωση ενός οράματος για μια κοινωνία, όπου θα υπάρχουν μηδενικά απόβλητα. Αν εργαστούμε όλοι μαζί, τότε, ναι, μπορούμε να μετατρέψουμε το σημερινό πρόβλημα των αποβλήτων σε μια ευκαιρία, που θα οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας, με απόλυτο σεβασμό στην διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος».

Κατά την παρουσίαση της μελέτης, χαιρετισμό απηύθυναν οι κ.κ.: Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Ευρωβουλευτής Νέα Δημοκρατία, Σωκράτης Φάμελλος, Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Αρβανιτίδης, Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΙΝΑΛ, Λουκία Κεφαλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Βασίλειος Κυλίκογλου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Ο κ. Νικόλαος Βέττας Γενικός Δ/ντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέλυσε στην ομιλία του τις κύριες «Τάσεις και προοπτικές της Βιομηχανίας Πλαστικών στην Ελληνική Βιομηχανία» και ακολούθησε η παρουσίαση της μελέτης από τον κ. Svetoslav Danchev, Υπεύθυνο Τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής.

Ο κ. Alexandre Dangis Managing Director της EuPC (European Plastics Converters – Ευρωπαίοι Μεταποιητές Πλαστικών), με μια ενδελεχή παρουσίαση ανέλυσε τις προοπτικές ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών. «Τα πλαστικά είναι μέρος της λύσης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αντικατάσταση των πλαστικών με εναλλακτικά υλικά θα αυξήσει τις εκπομπές του CO2» τόνισε ο κ. Dangis. «Η μείωση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητών πλαστικών, που είναι απόρροια των συνεχιζόμενων νομοθετικών περιορισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα οδηγήσει σε μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας, χωρίς τελικά να υπάρξει περιβαλλοντικό όφελος».

Η Dr Christine Bunte, Senior Manager Industry Advocacy – EU Government Relations BASF Group, εισήγαγε τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης στον Δημόκριτο στην έννοια της χημικής ανακύκλωσης. Μιας καινοτομίας, που θα συμπληρώσει την μηχανική ανακύκλωση και θα αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά της παγκοσμίως. «Η χημική ανακύκλωση αποτελεί τον χαμένο κρίκο στην αλυσίδα της κυκλικής οικονομίας. Για να φτάσουμε στην υλοποίηση της χρειάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας, η αποδοχή της χημικής ανακύκλωσης από το νομοθέτη και οι τροποποιήσεις στο καθεστώς που την διέπει ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία της».

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με θέμα: Η βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας των πλαστικών (The sustainable growth of Plastics Industry), με τη συμμετοχή των κ.κ.: Alexandre Dangis, Managing Director, European Plastics Converters, Svetoslav Danchev, Υπεύθυνο Τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής, Dr Christine Bunte, Senior Manager Industry Advocacy –EU Government Relations BASF Group, Jon boom Remy, Board of Directors, Holland Biopolymers.

Η εκδήλωση έκλεισε με την ανοιχτή συζήτηση με θέμα: Το σημερινό πρόβλημα των πλαστικών αποβλήτων, αυριανή ευκαιρία στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας με τη συμμετοχή των κ.κ.: Εμμανουήλ Γραφάκου, Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων, Δρ. Αγγελικής Κοσμοπούλου, Εθνικής Συντονίστριας για θέματα πλαστικής ρύπανσης, Εκτελεστικής Διευθύντριας, Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, Ιωάννη Σιδέρη, Διευθύνοντος Συμβούλου Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, Στέλιου Κακουλίδη, Chief Innovation Officer Πλαστικά Θράκης. Τις συζητήσεις συντόνισε ο κ. Νίκος Φιλιππίδης, δημοσιογράφος.

Επισυνάπτεται στα συνημμένα αρχεία η μελέτη του ΙΟΒΕ