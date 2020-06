ΣΕΒ: Διεθνές κάλεσμα για την ανάσχεση των απωλειών στη φύση

Επιστολή-κάλεσμα προς τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα για άμεση συνεργασία με τις κυβερνήσεις, με στόχο την αντιστροφή των απωλειών στη φύση συνυπέγραψε το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ).

Η επιστολή υπεγράφη στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης «Building business resilience: How collective leadership will reverse nature loss», η οποία συνδιοργανώθηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), το World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), το UN Global Compact, τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) και το διεθνή συνασπισμό Business for Nature, τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου

Η βιοποικιλότητα και η ανάσχεση των απωλειών στη φύση συνεχίζουν να απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα, παρά το γεγονός ότι τα διεθνή φόρα πολιτικής για τη φύση και το κλίμα έχουν αναβληθεί για το επόμενο έτος εξαιτίας της πανδημίας. Άλλωστε, η ετήσια έκθεση εκτίμησης κινδύνου του WEF κατατάσσει την απώλεια βιοποικιλότητας και την κατάρρευση των οικοσυστημάτων ως μια εκ των κυριότερων απειλών που θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα τα επόμενα δέκα χρόνια. Σύμφωνα με την έκθεση, υπολογίζεται πώς 44 τρισεκατομμύρια δολάρια παραγόμενης οικονομικής αξίας – περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού παγκόσμιου ΑΕΠ – εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση.

Ειδικότερα, οι συντάκτες της επιστολής:

Υπογραμμίζουν ότι η ανάγκη δημιουργίας ισχυρών εθνικών συμφωνιών για την οικοδόμηση πιο ανθεκτικών οικονομιών και κοινωνιών χωρίς να υπερβαίνουμε τα όρια που θέτει η φύση είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ.

Καλούν τις επιχειρήσεις που, ήδη, ενσωματώνουν και υποστηρίζουν περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές να συνεχίσουν να θέτουν την προστασία της φύσης στο επίκεντρο της ανάπτυξης τους, παροτρύνοντας παράλληλα όσες υστερούν να εντείνουν τις προσπάθειες τους.

Ζητούν από τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο κάλεσμα ώστε να αποτελέσουν μια ισχυρή, συλλογική επιχειρηματική φωνή που θα πιέσει της κυβερνήσεις να υιοθετήσουν φιλόδοξες πολιτικές για την ανάσχεση των φυσικών απωλειών την τρέχουσα δεκαετία.

Για τη χώρα μας, με το ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό κεφάλαιο, τα ζητήματα προστασίας της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων αποτελούν κρίσιμους παράγοντες ανάκαμψης και οικοδόμησης ενός βιώσιμου μέλλοντος και βρίσκονται ήδη μεταξύ των προτεραιοτήτων μεγάλου μέρους της επιχειρηματικής κοινότητας. Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τη συμμετοχή του στο διεθνή συνασπισμό Business for Nature από τον Οκτώβριο 2018 άνοιξε το δρόμο στις επιχειρήσεις – μέλη του να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του διεθνούς πλαισίου και να αναδείξουν τις στρατηγικές που εφαρμόζουν, τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει καθώς και τις καλές πρακτικές που υλοποιούν προς αυτή την κατεύθυνση.