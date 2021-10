Μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι όπως η Mytilineos, η Ιntracom , ο όμιλος Sunlight αλλά και μικρότερες εξειδικευμένες εταιρίες στο κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με τη Naval Group για να αποτελέσουν βασικούς προμηθευτές για το πρόγραμμα κατασκευής των 3+1 φρεγατών που θα παραλάβει η χώρα μας. Οι φρεγάτες, με την υψηλή τεχνολογία και τα μεγάλου βεληνεκούς οπλικά τους συστήματα θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής ισχύος στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς πέρα από τις αυξημένες δυνατότητες θα είναι απολύτως συμβατές ώστε να «συνεργάζονται» με τα μαχητικά Rafale.

Η πρώτη υπερσύγχρονη «ψηφιακή» φρεγάτα αναμένεται να παραδοθεί το 2025 και η τελευταία το 2026.

Η κατασκευάστρια εταιρία Naval Group η οποία είναι παρούσα στην Ελλάδα από το 2008, συνεργάζεται με την ελληνική βιομηχανία πολλά χρόνια. Ειδικότερα η Sunlight του ομίλου επιχειρήσεων Πάνου Γερμανού αποτελεί στρατηγικό προμηθευτή για τα προγράμματα υποβρυχίων της Naval. Σε συνέχεια της προόδου του προγράμματος FDI, 8 νέες ελληνικές εταιρείες εντάχθηκαν στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group κατά το τέλος του 2019. Υπεγράφησαν Επιστολές Πρόθεσης στην εκδήλωση της 13ης Φεβρουαρίου 2020 αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε μελλοντικά προγράμματα του γαλλικού ομίλου. Περίπου 20 ακόμη, είναι υπό εξέταση για ένταξη, εντός του έτους. Οι εταιρείες αυτές, πέραν του ότι προορίζονταν να προσφέρουν υλικά και υπηρεσίες στην κατασκευή των φρεγατών, είναι επίσης δυνητικά υποψήφιες προκειμένου να αναλάβουν και άλλες δουλειές των Γάλλων του Naval Group ανά τον κόσμο.

Ωστόσο, πολλά πράγματα ακόμη θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν πριν αρχίσει κάποιος να αξιολογεί τα πιθανά οφέλη για τις ελληνικές εταιρείες. Ούτε το ποιες ακριβώς εταιρείες θα αναλάβουν συμβάσεις και τι ύψους θα είναι αυτές γνωρίζουμε, αλλά ούτε και το πότε αυτές οι παραγγελίες θα ανατεθούν.

Ακολουθεί το προφίλ των ελληνικών ομίλων που θα διεκδικήσουν μερίδιο ως προμηθευτές των φρεγατών από το γαλλικό όμιλο.

ΜΕΤΚΑ: Από το 1999 η ΜΕΤΚΑ έχει αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό την τεχνογνωσία και τη συμμετοχή της στον τομέα της Άμυνας, αναλαμβάνοντας έργα συμπαραγωγής με κορυφαίους διεθνείς προμηθευτές αμυντικού εξοπλισμού. Με σημαντικές επενδύσεις σε προηγμένη τεχνολογία βιομηχανικής παραγωγής και συνεχή ανάπτυξη του εξειδικευμένου προσωπικού της εταιρείας, η ΜΕΤΚΑ υλοποιεί έργα αιχμής, τα οποία ανταποκρίνονται στα πιο απαιτητικά πρότυπα του αμυντικού κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία αναλαμβάνει και υλοποιεί, ως υπεργολάβος, έργα συμπαραγωγής και κατασκευής με κορυφαίους διεθνείς προμηθευτές αμυντικού εξοπλισμού, διαθέτοντας ιδιαίτερη εμπειρία στους τομείς των χερσαίων αμυντικών συστημάτων και των υποβρύχιων. Επί του παρόντος, οι βασικές δραστηριότητες βιομηχανικής παραγωγής της ΜΕΤΚΑ σχετίζονται με την κατασκευή συγκροτημάτων των αντι-πυραυλικών αμυντικών συστημάτων PATRIOT, καθώς και με τη συμπαραγωγή των Αρμάτων Μάχης τύπου LEOPARD 2-HEL.

INTRACOM DEFENSE (IDE): Οι δραστηριότητες και το έργο της εταιρίας επικεντρώνονται: α) Ανάπτυξη και παραγωγή αμυντικών προϊόντων, τα οποία η εταιρία προωθεί στο ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και σε αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές βιομηχανίες (system integrators) οι οποίες χρησιμοποιούν τα προϊόντα της IDE στις πλατφόρμες τους, β)Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής όπως και σε διεθνείς συνεργασίες για την παραγωγή και εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού.

Η IDE έχει αποκτήσει μοναδική τεχνογνωσία στη σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής σε τακτικές επικοινωνίες αμυντικών συστημάτων, συστήματα διοίκησης ελέγχου και επικοινωνιών (C3I), στην επιτήρηση, αναγνώριση και ασφάλεια, σε υβριδικά συστήματα ηλεκτρικής ισχύος και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πυραυλικές ζεύξεις μεταφοράς δεδομένων (data links), ηλεκτρονικά πυραυλικών συστημάτων, μη επανδρωμένα οχήματα (UAVs και USVs) καθώς και λογισμικό αμυντικών εφαρμογών.

SUNLIGHT: Αποτελεί μέλος του Ομίλου Olympia, ενός διεθνούς επενδυτικού Ομίλου με παρουσία σε 8 χώρες και κλάδους όπως η αποθήκευση ενέργειας, το λιανικό εμπόριο και οι τηλεπικοινωνίες. Με 30 χρόνια εμπειρίας στην αγορά αποθήκευσης ενέργειας, η SUNLIGHT κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας στην παραγωγή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Η SUNLIGHT, συνεπής στη στρατηγική της για την ανάπτυξη εξειδικευμένης καινοτομίας στην αλυσίδα αξίας του τομέα των μπαταριών, έχει επενδύσει σημαντικά την τελευταία δεκαετία στην έρευνα και ανάπτυξη γύρω από τις ασφαλέστερες και πιο προηγμένες εφαρμογές λιθίου.

AKMON S.A.: Ασχολείται σε συνεχή βάση με έργα συμπαραγωγής υψηλής τεχνολογίας και ηλεκτρονικών προϊόντων, όπως συστήματα ενδοεπικοινωνίας και συστήματα εκπαίδευσης για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.Μερικές από τις εταιρίες που έχει συνεργαστεί για την κατασκευή οπλικών συστημάτων είναι οι παρακάτω: HAI, HDS, INTRAKOM, EADS, CASSIDIAN, THALES, PANHARD, LFK / EADS, KMW, TAURUS, SAAB, RHEINMETALL, EMBRAER. Τα εξαρτήματα της θα τα δείτε σε αεροσκάφη, ελικόπτερα, Συστήματα Επικοινωνίας, UAV, Ηλεκτρο-οπτικά Μηχανικά, ηλεκτρομηχανικά, υδραυλικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά & εξαρτήματα.

ΜΙLTECH S.A: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1997 και έκτοτε έχει συνεργαστεί με τοπικές και ξένες εταιρείες στην αναβάθμιση και ανταλλαγή τεχνολογίας σε διάφορα προγράμματα, καθώς και στη συμπαραγωγή εξοπλισμού και συστημάτων άμυνας άμεσα ή μέσω αντισταθμιστικών υποχρεώσεων για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο τομέας εξειδίκευσής τους περιλαμβάνει σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή πρωτοποριακής τεχνολογίας στον τομέα αεροδιαστημικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αεροηλεκτρικών προϊόντων, θερμικά οπτικά επιτήρησης, διάφορα εξαρτήματα οπλικών συστημάτων, σύνθετες καλωδιώσεις, συστήματα αντιμέτρων, τροφοδοτικά και μετατροπείς για αντιαεροπορικά συστήματα και πολεμικά πλοία. Ένας από τους πελάτες της είναι η γαλλική DASSAULT που κατασκευάζει σύνθετες καλωδιώσεις για το μαχητικό αεροσκάφος RAFALE καθώς και το GUN POD του.

ΕLFON LTD: <Ιδρύθηκε το 1975 στην Αθήνα Η εταιρεία ξεκίνησε ως κατασκευαστής καινοτόμων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και το 1979 επικεντρώθηκε στις εφαρμογές αεροδιαστημικής και ασφάλειας. Μέσα στα τελευταία σαράντα χρόνια, έχει κατασκευάσει εξαρτήματα για μεγάλες εταιρείες αεροναυτικής των ΗΠΑ και της Ευρώπης, καθώς και για τις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ELFON LTD είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με AS / EN 9100 και ISO 9001 για IPC για αεροπορικές και διαστημικές επιχειρήσεις. Ο τομέας στον οποίο ειδικεύεται η ELFON LTD είναι η κατασκευή καλωδιώσεων, επεξεργασία μετάλλων και ηλεκτρομηχανικών συστημάτων. Οι πελάτες της εταιρείας είναι σημαντικές αεροδιαστημικές και αμυντικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της LockheedMartin Aeronautics Company, Textron / Beechcraft, Raytheon, Northrop, Grumman Corporation, Dassault, MBDA, Thales και Krauss Maffei Wegmann.