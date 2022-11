HR AWARDS: Διακρίθηκε o ελληνικός όμιλος αμυντικής τεχνολογίας EFA GROUP

O ελληνικός βιομηχανικός όμιλος εταιριών άμυνας, ασφάλειας και αεροδιαστημικής EFA GROUP τιμήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα βραβεία HR AWARDS 2022, που διοργανώθηκαν την Τρίτη 1η Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής από την Boussias, λαμβάνοντας το Bronze βραβείο στην κατηγορία “Most Innovative use of Technology for Learning”.