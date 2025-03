Το Chvaletice Manganese Project είναι ένα εν εξελίξει ολοκληρωμένο έργο εξόρυξης και επεξεργασίας στην Τσεχία. Το έργο που προωθείται από την Euro Manganese Inc στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια μαγγανίου (μπαταρίες).

Το CO2Graphite είναι ένα συνεχιζόμενο έργο επεξεργασίας στην Εσθονία. Το έργο που προωθείται από την UP Catalyst OU στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια γραφίτη (μπαταρίες).

Η Hycamite TCD Technologies Ltd είναι ένα συνεχιζόμενο έργο επεξεργασίας στη Φινλανδία. Το έργο που προωθείται από την Hycamite TCD Technologies Ltd στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια γραφίτη (βαθμού μπαταρίας).

Το Kolmisoppi είναι ένα υπό εξέλιξη έργο εξόρυξης στη Φινλανδία. Το έργο που προωθείται από την Terrafame Ltd. έχει στόχο να συμβάλει στην προμήθεια νικελίου (βαθμού μπαταρίας) και κοβαλτίου.

Το Lift One είναι ένα υπό εξέλιξη έργο επεξεργασίας στην Πορτογαλία. Το έργο που προωθεί η Lifthium Energy SA έχει στόχο να συμβάλει στην προμήθεια λιθίου (βαθμού μπαταρίας).

Το έργο Lombador North Phase 2, Semblana and 3rd SILO είναι ένα εν εξελίξει ολοκληρωμένο έργο που αποτελείται από δύο εξόρυξη (Lombador North Phase 2 και Semblana) και ένα στοιχείο επεξεργασίας (3ο SILO ) στην Πορτογαλία. Το έργο που προωθεί η SOMINCOR έχει στόχο να συμβάλει στην προμήθεια χαλκού.

Το Pulawy Rare Earths Separation Plant είναι ένα συνεχιζόμενο έργο επεξεργασίας στην Πολωνία. Το έργο που προωθείται από την Mkango Resources Ltd. έχει στόχο να συμβάλει στην προμήθεια στοιχείων σπάνιων γαιών για μαγνήτες.

Το ReeMAP Project: Malmberget, Per Geijer and Lulea Industrial Park είναι ένα εν εξελίξει ολοκληρωμένο έργο που αποτελείται από δύο εξόρυξη (Malmberget και Per Geijer) και ένα εξαρτήματα επεξεργασίας (Βιομηχανικό πάρκο Lulea) στη Σουηδία. Το έργο που προωθείται από την Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια στοιχείων σπάνιων γαιών για μαγνήτες.