Για την εταιρεία, η οποία βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης και στην 1η θέση του κλάδου Πετρελαιοειδή-Ενέργεια της λίστας των Most Admired Companies , η συγκεκριμένη διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική, έρχεται να επιβραβεύσει την μέχρι τώρα ανοδική και συνεχώς αναπτυσσόμενη επιχειρηματική της πορεία και παράλληλα δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες δεσμεύσεις στην συνεχή της προσπάθεια για παροχή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, 1700 κορυφαία στελέχη των 315 μεγαλύτερων εταιρειών ψήφισαν και ανέδειξαν τις επιχειρήσεις εκείνες που ανταποκρίθηκαν στις προϋποθέσεις της έρευνας των Most Admired Companies με την εταιρική υπευθυνότητα, καινοτομία, εξωστρέφεια και οικονομική υγεία να είναι μόνο μερικά από τα κριτήρια που πληρούν οι εταιρείες που ξεχώρισαν, σε μια δύσκολη περίοδο για το επιχειρείν στην Ελλάδα.

Η AEGEAN OIL αναδείχθηκε στην λίστα top-20 με τις πιο αξιοθαύμαστες Ελληνικές εταιρίες (Greece’s Most Admired Companies 2018) , η οποία καταρτίστηκε στο πλαίσιο της μεγαλύτερης έρευνας εταιρικής φήμης που πραγματοποιήθηκε από το FORTUNE σε συνεργασία με την KPMG, καταλαμβάνοντας την 11η θέση στην γενική κατάταξη μεταξύ των 315 εταιρειών και την 1η θέση μεταξύ των εταιρειών του κλάδου Πετρελαιοειδή-Ενέργεια.

More in this category: