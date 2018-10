Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει εκδώσει μέχρι σήμερα οδηγία για την υποχρεωτική ή μη υποβολή δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους για τη πώληση του 50,1% των μετοχών των ΕΛΠΕ με το Ελληνικό Δημόσιο να παραχωρεί το 20% από το 35,48% που κατέχει σήμερα, και την πλευρά Λάτση (Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.) το 30,1%, από 45,47% που κατέχει σήμερα.

