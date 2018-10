«Το υγραέριο είναι life style» τόνισε ο κ. Χαριτόπουλος θέλοντας να καταδείξει ότι μπορεί το καύσιμο να μπει πιο έντονα ακόμη στην καθημερινότητά των Ελλήνων καταναλωτών. Έτσι, η εταιρία Coral Gas θέλοντας να προσφέρει έξυπνες λύσεις στους καταναλωτές και να στηρίξει την ανάπτυξη της αγοράς έχει εισάγει μια σειρά από καινοτομίες στην οικιακή χρήση, από τις φιάλες Go Gas με ειδικές βαλβίδες ασφάλειας, αλλά και συσκευές ψησίματος και θέρμανσης που συνδυάζουν την απόδοση, την αισθητική αλλά και την οικονομία.

More in this category: