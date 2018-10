Θέμα 2 : Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για την: α) σύναψη Συμφωνίας Μετόχων (Shareholders' Agreement) και τυχόν άλλων συμφωνιών μεταξύ της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., της εδρεύουσας στην Κύπρο εταιρείας Zencharm Holdings Limited και άλλων συμβαλλομένων μερών, με την οποία συμφωνούνται οι όροι και συμφωνίες λειτουργίας και διοίκησης της εδρεύουσας στην Σιγκαπούρη εταιρείας με την επωνυμία Tallon PTE LTD, β) σύναψη με την ως άνω εταιρεία Zencharm Holdings Limited και με άλλα συμβαλλόμενα μέρη του καταστατικού της ως άνω εταιρείας Tallon PTE LTD.

