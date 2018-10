-Στις 26 Νοεμβρίου ξεκινά στην Κίνα η κατασκευή του FPSO (Πλωτή Μονάδα Παραγωγής, Αποθήκευσης και Εκφόρτωσης) της Energean, το οποίο θα είναι το μοναδικό FPSO στην Ανατολική Μεσόγειο. To FPSO θα έχει δυνατότητα παραγωγής 8 δισεκ. κυβικών μέτρων αερίου ετησίως και η Energean έχει ήδη υπογράψει συμβόλαια 4,2 δισεκ. ετησίως για την αγορά του Ισραήλ.

