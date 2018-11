Οι κύριοι παράγοντες βελτίωσης της λειτουργικής κερδοφορίας στο Γ’ Τρίμηνο ήταν οι ισχυρές επιδόσεις των διυλιστηρίων, με επιλογές αργών που αριστοποίησαν τη λειτουργία και οδήγησαν σε υπεραπόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων διύλισης στα $7,3 ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο ιστορικά. Αντίστοιχα, η σημαντική αύξηση της παραγωγής σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2017 (4 εκ. ΜΤ, +19%), οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων συνολικά κατά 8%, και εξαγωγές υψηλότερα κατά 27%. Τα παραπάνω αντιστάθμισαν τη σημαντική υποχώρηση των ενδεικτικών περιθωρίων διύλισης κατά 20%, καθώς και το κόστος από τις αυξημένες προβλέψεις για αγορά δικαιωμάτων ρύπων CO 2 .

