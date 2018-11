Η Κίνα αναδείχθηκε σε πρωτοπόρο διασυνοριακό επενδυτή κατά το β’ τρίμηνο, ανακοινώνοντας διασυνοριακές συμφωνίες αξίας 31,2 δις δολ. στον κλάδο της ενέργειας, στο πλαίσιο και της κρατικής πρωτοβουλίας One Belt, One Road. Παράλληλα, η αξία των συμφωνιών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψε τριμηνιαία αύξηση 78%, αγγίζοντας τα 10,3 δις δολάρια. Μεγάλο μέρος της δραστηριότητας αυτής αφορούσε και πάλι τις ΑΠΕ, με 25 συμφωνίες καθαρής ενέργειας, συνολικής αξίας 3,8 δις δολ. Την ίδια ώρα, στην Αμερικανική Ήπειρο, ενώ η συνολική αξία των συμφωνιών μειώθηκε κατά 8% σε τριμηνιαία βάση, στα 26,9 δις δολ., επτά μεγάλες συμφωνίες (megadeals), συνολικής αξίας 21,8 δις δολ., έδωσαν ώθηση στην περιοχή. Οι ΗΠΑ αντιπροσώπευσαν το 75% της αξίας των συμφωνιών στην Αμερικανική Ήπειρο (20,2 δις δολ.).

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην τελευταία έκδοση της εξαμηνιαίας έρευνας της ΕΥ, Power transactions and trends: Q2 2018, η οποία αποκαλύπτει, επίσης, ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) αντιπροσώπευσαν σχεδόν το ήμισυ (46%) του αριθμού των συμφωνιών κατά το β’ τρίμηνο.

