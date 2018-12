Εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι δεν αναμένεται αλλαγή. «Οι τιμές έχουν φτάσει σε ανώτατο επίπεδο, και θα περιμείνουν για πολλούς ακόμη μήνες σε αυτό το υψηλό επίπεδο» υποστηρίζει ο Κορτ Σμιθ, αναλυτής της εταιρείας Vessels Value. Υπάρχει μάλιστα το ενδεχόμενο, όπως επισημαίνουν οι γνώστες του κλάδου, τα επόμενα χρόνια οι υπάρχουσες δυνατότητες μεταφοράς LNG να μην επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Που σημαίνει ότι η Γερμανία ως χώρα εισαγωγής LNG θα εξαρτάται από τις δυνατότητες και την επιχειρηματική στρατηγική κυρίως των ελλήνων εφοπλιστών.

Έτσι με τα χρόνια η Γερμανία χάνει τη φήμη ως ναυτιλιακή χώρα. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Το 2018 οι Έλληνες εφοπλιστές υπέγραψαν παραγγελίες ύψους 9 δις δολαρίων για τάνκερ LNG. Πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση μπορεί κανείς να διαπιστώσει διαβάζοντας στοιχεία που δίνει η Vessels Value για τα ύψος μίσθωσης αυτών των πλοίων: σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια τα ποσοστά έχουν πενταπλασιαστεί. Για παράδειγμα, για μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω του Ειρηνικού στην Ασία μια πλοιοκτήτρια εταιρεία ζητά ημερησίως 190.000 δολάρια.

Οι Έλληνες εφοπλιστές δεξαμενοπλοίων LNG φαίνεται λοιπόν ότι έχουν αντιληφθεί τις μεγάλες ευκαιρίες που ξανοίγονται σε αυτόν τον τομέα, πολύ πιο πριν από ότι ο ανταγωνισμός τους στη Γερμανία. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αποτιμήσεων πλοίων Vessels Value, καμιά γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία δεν έχει παραγγείλει φέτος κατάλληλα πλοία για να μεταφέρουν LNG. Κι αυτό παρά το ότι η χώρα επί χρόνια διέθετε το μεγαλύτερο στόλο εμπορικών πλοίων.

More in this category: