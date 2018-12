Η εταιρεία KOGAS-TECH ιδρύθηκε το 1993 και είναι θυγατρική της KOGAS Co, με κύριο αντικείμενο τη διαχείριση, τη λειτουργία και την ασφαλή συντήρηση ενός δικτύου αγωγών φυσικού αερίου 4.800 χιλιομέτρων και 4 Τερματικών Σταθμών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), που διακινούν στο σύνολό τους περίπου 40bcm/a και τροφοδοτούν τον ενεργειακό τομέα της χώρας, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αγορά φυσικού αερίου στην Κορέα. Η KOGAS είναι η μεγαλύτερη εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο διαχείρισης Τερματικών Σταθμών ΥΦΑ και κατέχει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα αυτό.

Κλιμάκιο της εταιρείας KOGAS-TECH, θυγατρική της εταιρείας KOGAS Co, επισκέφτηκε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου τα κεντρικά γραφεία του ΔΕΣΦΑ στην Αθήνα, αλλά και τις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο) στη Ρεβυθούσα, στο πλαίσιο ενδεχόμενης μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών σε θέματα και έργα κοινού ενδιαφέροντος.

