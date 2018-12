Η συμφωνία αφορά την κατασκευή και τη μεταφορά του χερσαίου τμήματος καθώς και ενός τμήματος περίπου 10 χιλιομέτρων που βρίσκεται κοντά στη στεριά. Με βάση τη Συμφωνία (Memorandum of Understanding-MOU), η INGL θα καταβάλει στην Energean περίπου 100 εκατ. δολάρια (369 εκατ. σέκελ). Η παράδοση των συγκεκριμένων τμημάτων του αγωγού στην INGL. θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την έναρξη παράδοσης φυσικού αερίου από το κοίτασμα Καρίς στο πρώτο τρίμηνο του 2021.

