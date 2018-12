Συγκεκριμένα, μία all - star κοινοπραξία (Endeavor, GE, MYTILINEOS κ.ά.) μπορούν πλέον να ξεκινήσουν το πρώτο στάδιο (202 MW) της κατασκευής του έργου Bridge, συνολικής ισχύος 400 MW, αρχικά με καύσιμο LPG και στη συνέχεια με LNG (όταν το καύσιμο θα είναι διαθέσιμο στη περιοχή). To Bridge Power είναι ένα ενεργειακό έργο μετασχηματισμού για τη Γκάνα, καθώς θα ικανοποιήσει άμεσα την επιτακτική ανάγκη της χώρας για ενίσχυση της δυνατότητας παραγωγής ενέργειας. Επιπλέον, θα διαφοροποιήσει το υπάρχον μείγμα καυσίμων της Γκάνας με την παροχή ασφαλούς και πιο οικονομικού LPG. Ο Τομέας Έργων EPC της MYTILINEOS - METKA έχει αναλάβει την κατασκευή με το ποσό της σύμβασης να ανέρχεται σε περίπου 370 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για τον τρίτο μεγάλο έργο της MYTILINEOS στην Γκάνα, που μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να δώσει «ενεργειακές ανάσες» σε μία χώρα που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ενεργειακής επάρκειας. Παράλληλα, η ελληνική εταιρεία αποδεικνύει ότι αναδεικνύεται σταδιακά σε κορυφαίο παίκτη στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Υποσαχάριας Αφρικής.

Το απαραίτητο Notice to Proceed έλαβε ένα έργο πνοής για τη Γκάνα, αλλά και ένα έργο αιχμής για το μέλλον των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των έργων συνδυασμένου κύκλου σε διεθνές επίπεδο.

