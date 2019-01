Νέο συμβόλαιο πώλησης για συνολικά 5,5 δισεκ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου (Gas Sales and Purchase Agreement - GSPA) για χρονικό διάστημα 19 ετών, αρχής γενομένης από το 2024, και συνολικής αξίας περίπου 900 εκατ. δολαρίων, υπέγραψε η Energean με τον ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρισμού I.P.M. Beer Tuvia Ltd. (IPM) που δραστηριοποιείται στο Ισραήλ.

