Ειδικότερα, η Energean, η μετοχή της οποίας έχει ενταχθεί στον δείκτη FTSE 250 της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE: ENOG) και η οποία είναι εισηγμένη και στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ (TASE: אנאג), δημοσιοποίησε σήμερα την Επενδυτική και Επιχειρησιακή Ενημέρωση (Trading and Operational Update) για το 2018 και τις εκτιμήσεις της για τη νέα χρονιά.

Τους στόχους για το 2019 και τον απολογισμό του 2018 ανακοίνωσε η Energean, σύμφωνα την Επενδυτική και Επιχειρησιακή Ενημέρωση (Trading and Operational Update) που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Η εταιρεία αύξησεε τα έσοδά κατά 56%, μειώνοντας παράλληλα κατά 29% το κόστος παραγωγής.

