Η εταιρεία “CIEP Participations S.a r.l. SICAR” ελέγχεται από την The Carlyle Group L.P ., η οποία είναι εισηγμένη στον Nasdaq και αποτελεί επενδυτική εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας, με πάνω από 212 δισ. δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία μέσα από 339 επενδυτικά οχήματα. Ιδρύθηκε το 1987 στην Ουάσιγκτον.

(β) σύμπραξη της εταιρείας Vitol Holding BV με την εταιρεία “Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures” (“Sonatrach”).

(α) σύμπραξη της εταιρείας Glencore Energy UK LTD με την εταιρεία “CIEP Participations S.a r.l. SICAR” του ομίλου Carlyle και

