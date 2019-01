Το ενεργειακό τοπίο των Νησιών Γκαλαπάγκος απειλείται σήμερα από μια ασταθή, εντατική παροχή CO2, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από θερμική ενέργεια. Λόγω της ιδιότητάς του ως Τοποθεσία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, το πρόγραμμα «Zero Fossil Fuels on the Galapagos Islands» της κυβέρνησης του Εκουαδόρ αποσκοπεί στην πλήρη μετατροπή του ενεργειακού εφοδιασμού του αρχιπελάγους σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

More in this category: