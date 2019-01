To Athens Energy Forum 2019, το οποίο οργανώνεται για έβδομη χρονιά στην Αθήνα, έχει ως στόχο να χαρτογραφήσει τις τρέχουσες εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, παρουσία εκπροσώπων φορέων για τη χάραξη της ενεργειακής πολιτικής και κορυφαίων στελεχών των εγχώριων και των πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με την εφημερίδα The New York Times, την Καθημερινή και τον ΣΚΑΪ, σε συνεργασία με την εταιρεία Συμεών Γ. Τσομώκος Α.Ε.. Στο συνέδριο συμμετείχε με ομιλία ο κ. Κατσής Νίκος, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Λειτουργίας ΕΣΦΑ του ΔΕΣΦΑ.

