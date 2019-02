Με δύο προσφορές εξέπνευσε σήμερα το μεσημέρι ο διαγωνισμός για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ σε Μελίτη και Μεγαλόπολη, με πληροφορίες να συνδέουν τις εν λόγω προσφορές με την κοινοπραξία της τσέχικης Seven Energy με την ΓΕΚ- ΤΕΡΝΑ και την Μυτιληναίος.

