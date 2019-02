Ο Όμιλος SEV.EN ENERGY και ο στρατηγικός του εταίρος Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποφάσισε να υποβάλει Δεσμευτική Προσφορά στη βάση εναλλακτικής εκδοχής της ΣΑΜ, η οποία περιλαμβάνει μια πιο ισορροπημένη κατανομή κινδύνων μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, καθώς και γεφυρώνει το κενό μεταξύ των προσδοκιών του Πωλητή και του Αγοραστή σε σχέση με την εξέλιξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεωρούμε ότι η εναλλακτική εκδοχή της ΣΑΜ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις αρχές ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο της συναλλαγής.

