Η κ. Νίκου υποστήριξε πως επειδή οι επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας που θα πρέπει να γίνουν από την ελληνική βιομηχανία εκτιμώνται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, το υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως και οι τράπεζες, προετοιμάζουν συνδυασμένα χρηματοδοτικά εργαλεία με αξιοποίηση και άλλων πηγών, ακόμα και αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίου θερμοκηπίου. Ήδη, όπως σημείωσε η Μαβίκα Ηλιού, διευθύντρια Green Banking και Αναπτυξιακών προγραμμάτων της Τράπεζας Πειραιώς, «τρέχουν» στην αγορά συνδυαστικά προγράμματα, όπως το Private Finance for Energy Efficiency- PF4EE (παροχής εγγύησης και ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ) και άλλες εναλλακτικές δυνατότητες.

