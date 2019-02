Ο στόχος της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Καθαρή Ενέργεια στα Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Clean Energy for EU Islands) είναι να βοηθήσει όσα περισσότερα Ευρωπαϊκά νησιά είναι δυνατόν να προωθήσουν τη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασής τους, εμπλέκοντας ολόκληρη την νησιωτική κοινότητα και τους δυνητικούς συμμετέχοντες φορείς.

Σάμος, Σίφνος και Κρήτη είναι ανάμεσα στα νησιά που επιλέχθηκαν για την ενεργειακή μετάβαση, η οποία ξεκινάει επίσημα σήμερα με την υποστήριξη της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Clean Energy for EU Islands).

