Κατά τη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης, ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής Δημ. Καποτόπουλος ανακοίνωσε την πρωτοβουλία της Εθνικής, σε συνεργασία με την Hellenic Association for Energy Economics (HAEE), να εκδώσουν τον Μάιο τη «Βίβλο» της Ενέργειας, μία ετήσια έκδοση, η οποία θα περιλαμβάνει αναλύσεις για τις εξελίξεις και τα οικονομικά του κλάδου και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους επενδυτές στο τομέα της ενέργειας, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Πρόκειται για μία ακόμη πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει το υψηλό ενδιαφέρον της τράπεζας για τη στήριξη των πελατών της και την ανάπτυξη της εγχώριας ενεργειακής αγοράς.

